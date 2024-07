Lavori di depurazione per 45 milioni di euro | sono 8 km di condotte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Marche Multiservizi sta realizzando 8 chilometri di nuovefognarie. Collegheranno gli scarichi del capoluogo, di Solfanuccio e di Santa Croce, al depuratore di via Volpella, recentemente potenziato e in grado i servire 3mila abitanti. L’intervento complessivo in corso ha un costo di di 4e mezzo, di cui quasi 1,4 derivanti dal Pnrr. Già completati idel primo lotto del collettore, entro la prossima primavera termineranno anche quelli del secondo. Per la multiutility si tratta del secondo intervento sulla rete fognaria finanziato con fondi Pnrr. Nei mesi scorsi, infatti,partiti iper il rifacimento di 7 km del collettore fognario da Ponte Armellina a Canarecchia nella vallata del Foglia (5,6totali di cui 1,7 da Pnrr).