Fabregas pronto a diventare allenatore del Como

(Di venerdì 19 luglio 2024) 2024-07-19 17:21:49 Breaking news: Cescè stato nominato oggidel, una squadra esordiente in Serie A, e ha firmato un contratto quadriennale. La scorsa stagioneè stato assistente del gallese Osain Roberts, mentre ilsi assicurava la promozione nella massima serie dopo 22 anni di assenza, ma ora assumerà l’incarico di vertice. Roberts ricoprirà il ruolo a cui è sempre stato destinato: quello di responsabile dello sviluppo del club. La storia continuaForza! https://t.co/DRy6JW1N0p — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 19 luglio 2024ha detto: “Sono così felice di iniziare questa stagione come capoe ringrazio il gruppo proprietario per avermi dato fiducia per questo incarico. Condivido le ambizioni del gruppo e credo che questo sia solo l’inizio di dove questo club può arrivare.