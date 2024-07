Scandalosi o innovativi | i look indimenticabili degli atleti alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’abito non fa il monaco, ma a volte fa il campione. Perfino, il tempio dello sport, dove gliinseguono l’eccellenza contendendosi il podio. Nel corso dei decenni anche i Giochi hanno avuto i loro fashion moment: meritosponsor e di singoli sportivi che hanno voluto mandare un messaggio con il loro. Anche a costo di infrangere le regole. Il dress code delleI Giochi Olimpici di Parigi 2024 sonoporte e si avviano a essere l’edizione più griffata di sempre grazie alla sponsorizzazione di LVMH. Durante la cerimonia d’apertura avremo un primo assaggio delle divise delle squadre – viralissime già quelle della Mongolia – ma è sul campo, in pista e in vasca che vedremo le scelte più originali dei partecipanti.