Osimhen il Psg gli offre uno stipendio da 14 milioni SportMediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il futuro diè sempre più legato a quello del Psg. Il club parigino tratta per l’acquisto del centravanti nigeriano, ma non è disposto a pagare i 130della clausola. Più plausibile che si arrivi ad un accordo per 100. Il Psgadun ingaggio da 14a stagione, 4 in più rispetto a quelli che guadagna al Napoli. Psg-, continuano le trattative A riportarlo è, che scrive: L’addio di Victordal Napoli si avvicina, ma ancora non è sul punto di concretizzarsi. L’attaccante nigeriano continua ad allenarsi in ritiro con il Napoli in attesa del Psg, unico club che al momento sembra essere deciso a investire su di lui. Il Napoli e i parigini continuano a trattare per trovare il quadro della situazione: la richiesta di Adl è di 130(il valore della clausola rescissoria), ma il Psg vuole abbassare le pretese.