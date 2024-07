Formazione professionale su misura | Creato un modello da esportare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Prato non è nuova in fatto di inventiva. Anticipare i tempi, sapersi reinventare è nel dna della città che anche questa volta non ha tradito le aspettative. Da qualche anno è inizia l’emergenza legata al ricambio generazionale per il distretto sempre più vecchio: da qui l’idea di creare corsi ditarati sulle esigenze delle imprese. Chiedere alle aziende le figure che servono e formare al lavoro sul campo. È questa la forza del progetto nato dalla collaborazione tra FormArti, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Prato, accreditata dalla Regione Gi Group, società di Gi Group Holding – la prima multinazionale italiana del lavoro – e Mita Academy. I risultati parlano da soli: da maggio ad oggi dieci figure professionali con qualifiche specifiche sono già state formate e sei di queste sono già a lavoro con un contratto in tasca.