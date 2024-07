Emily in Paris 4 | Raoul Bova ed Eugenio Franceschini tra le guest star ecco le nuove foto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024) Netflix ha condivisodella stagione 4 diin, svelando inoltre la presenza tra ledied. Netflix ha svelato le new entry nel cast della stagione 4 diin, in arrivo suddivisa in due parti da 5 puntate che debutteranno il 15 agosto e il 12 settembre, e rivelato delleinedite delle prossime puntate. La serie conLily Collins arriverà anche a Roma e tra gli attori coinvolti nelle riprese ci sono ancheed. I ruoli affidati alleitalianeinterpreterà nella serie il ruolo di Giancarlo, un regista pubblicitario romano affascinante, sicuro di sé e di successo, ex professore di cinema di Sylvie.