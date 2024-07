Rosemary' s Baby | Julia Garner sedotta dal male nelle prime foto del prequel Apartment 7A

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024)e Dianne Wiest sono le protagoniste deldel thriller di Polanski del 1968, divenuto opera di culto. Ira Levin, il romanziere di's, ha tentato di dare un seguito al suo romanzo di culto dando alle stampe nel 1997 Son Of. Adesso a provare a raccontare un altro aspetto della storia raccapricciante da cui Roman Polanski ha tratto il suo cult è Natalie Erika James, regista di/A. Lepubblicate da Vanity Fair anticipano il look delle protagonistee Dianne Wiest. Secondo quanto anticipato, il nuovo capitolo si concentrerà su Terry Gionoffrio (), raccontando gli eventi occorsi nell'appartamentodetto prima dell'arrivo di(Mia Farrow). "Quando mi hanno contattato per