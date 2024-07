Italia maglia nera gender gap GammaDonna punta su innovatrici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L'delgap: terz'ultima in Europa, davanti solo a Ungheria e Repubblica Ceca, ha perso 24 posizioni dal 2022 (nove solo dal 2023) secondo il GlobalGap Report 2024 , il ranking del World Economic Forum che analizza lo stato del divario di genere in 146 economie del mondo. Lo ricordache in questo scenario porta avanti il suo sostegno dell'imprenditoria femminile che innova. La storica associazione che da vent'anni lavora per ridurre ilgap in campo socio economico presenta le 60 imprenditrici più innovative che concorrono al Premio2024. Tra queste saranno selezionate le 6 finaliste protagoniste il 4 novembre alla Nuvola Lavazza di Torino, con il patrocinio di Women7, gruppo del G7 per le sfide legate alla parità di genere.