Cosa ha fatto nelle ultime ore di vita Shannen Doherty prima di morire | il racconto del medico

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La morte deiha sconvolto tutto il mondo, infatti l’attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe si è spenta a soli 53 anni dopo aver combattuto 9 anni contro il cancro. Ci sono stati alti e bassi nella sua malattia, fino purtroppo all’epilogo peggiore. E ora ilche l’aveva in cura ha voluto raccontare come sono state leore delladella donna. Tanta tristezza per i suoi fan, che speravano in un miracolo. Invece la morte diha straziato il cuore di tutti, in primis di parenti e amici, ma anche di tutti coloro che l’hanno amata. A rompere il silenzio è stato il dottor Lawrence D. Piro, che ha rilasciato un’intervista a People. Oltre ad essere un, era anche un carissimo amico dell’attrice. Leggi anche: “dovete sapere”.