Come pulire il forno con rimedi naturali

(Di mercoledì 17 luglio 2024)ilnon è un compito domestico semplice e piacevole, ma va fatto per mantenere il dispositivo sicuro e ben igienizzato. Sul mercato sono disponibili molti prodotti per la pulizia di questo elettrodomestico, tuttavia va fatta una scelta oculata. Prodottied ecologici Sarebbe meglio evitare sgrassatori inquinanti che possono lasciare residui tossici all'interno dell’apparecchio, compromettendo gli alimenti durante le cotture successive. Conviene optare per prodotti ecologici e biodegradabili, che offrono un potere pulente pari o superiore a quelli classici e industriali, senza però lasciare residui potenzialmente nocivi. Bicarbonato Per rimuovere residui di grasso, macchie e tracce di sporco ostinato si può preparare una pasta abrasiva mixando una tazza di acqua, una di sale grosso e una di bicarbonato.