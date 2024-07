Basket | Italia battuta dalla Polonia negli ottavi degli Europei Under 20 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’è costretta a dire addio alla corsa per vincere gli20aglidi finale. A spuntarla, in quel di Gdynia, è la, che sospinta dal pubblico di casa prevale per 63-74 nei confronti della squadra di Paolo Galbiati, che ora giocherà per il nono posto. Da rimarcare, al di là dei 15 punti di Filippo Gallo e dei 13 di Leonardo Faggian, un dato: 13/27 da due punti, 9/36 da tre e tanta difficoltà a giocare in maniera compatta. Ne approfitta unatrascinata dai 18 di Maksymilian Wilczek e Krzysztof Kempa. L’inizio di gara, almeno per quanto riguarda l’, ha soltanto due nomi, quelli di Maretto e Faggian. Sono loro, infatti, a bucare continuamente la difesa polacca, nel pitturato come da fuori, e con l’ottimo coordinamento effettuato da Gallo. Dopo meno di 5? è 16-9 a favoreazzurri, che poi diventa 17-9.