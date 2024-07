Il Presidente Zigarelli al centro sportivo ‘Pino Daniele’ di Caivano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina ildel C.R. Campania FIGC LND Campania Carmineha visitato il“Pino Daniele” di(Na), accolto dal Direttore Sport e Salute Nicola Perrone e dai dirigenti Luca Piscopo e Carmine Gatti del Gruppo Fiamme Oro della Polizia di Stato. “Un incontro proficuo foriero di nuove iniziative per il territorio e per creare le basi per un futuro migliore per tanti giovani – ha dichiarato-. Ringrazio il Direttore Perrone e il Gruppo Fiamme Oro per la disponibilità e per il grande lavoro che stanno svolgendo a, ridonando speranza, coraggio e orgoglio alla città.