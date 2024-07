Ad Arezzo il Muschio Fest sul mondo degli animali e della cucina vegetale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 16 luglio 2024) Sabato 20 e domenica 21 luglio in via Alfieri presso lo spazio Mengo 2.0 per approfondire i temi dell’antispecismo Due giorni dedicati all’antispecismo, ale allacon presentazioni di libri, dibattiti, spettacoli teatrali, documentari, mostre fotografiche, campagne di salvataggioe testimonianze di chi gestisce i rifugi, il tutto gustando cibo vegan a cura di Sarma Bistrot e Pangea Food. Sarà questo “”, in programma sabato 20 e domenica 21 luglio ad, dalle ore 15:30 alle 21 circa nello spazio Mengo 2.0 in via Alfieri. Ideato da un collettivo di attivisti aretini, “” sarà l’occasione per informarsi su cos’è l’antispecismo, il movimento che promuove l’uguaglianza e il rispetto di tutte le specie, e sulla scelta vegan.