Roma maltrattamenti sull’anziano padre | in barba alla misura si nasconde nell’armadio di casa

(Di lunedì 15 luglio 2024) Era già sottopostodel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari perin famiglia, ma incurante dellala scorsa notte s’è introdotto indell’anzianoe si è nascosto in un armadio.in famiglia, intervengono i Carabinieri – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com) I Carabinieri della StazioneVitinia hanno arrestato un 36enneno, già sottopostodel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari e al divieto di dimora nel comune diper precedenti reati, gravemente indiziato del reato diin famiglia nei confronti del72enne. L’uomo si era introdotto indal balcone La scorsa notte, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della vittima, in località Dragona, dove l’indagato è gravemente indiziato di aver scavalcato il muro di cinta, di essersi introdotto da un balcone e tentato dirsi all’interno di un armadio in una stanza.