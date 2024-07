Pogaçar il cannibale che sta dominando il Tour de France

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 luglio 2024) E’ il nuovodel ciclismo mondiale, ma per fortuna è diverso da quelli chye lo hanno preceduto. Tutti tranne ilper eccellenza, al secolo Eddie Merckx, passato alla storia per la smodata fame di vittorie che lo obbligava a correre sempre per mettere la sua ruota davanti a quella degli avversari. Senza calcoli di classifiche, alleanze e conveniente. Tadejè uguale a Merckx ed è una benedizione per il ciclismo degli anni Venti perché rifiuta la tentazione di appoggiarsi su un talento e una superiorità a tratti imbarazzanti e, invece, dipinge capolavori sulle strade dei giri che attraversa. La sua salita sul Plateau de Beille, lo scatto con cui ha bruciato definitivamente le speranze di Jonas Vingegaard (non uno qualsiasi ma il vincitore degli ultimi duede) sono una delle pagine più belle di questo sport.