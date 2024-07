Per chiudere la partita? | le parole di Saviano su Donald Trump sono un caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Quanto accaduto aha scosso il mondo della politica. Soprattutto quella di casa nostra dove spesso i toni, da sinistra, si alzano oltre il limite di guardia. E così questa mattina diversi esponenti rossi siaffrettati a condannare l'attentato a: "La nostra più ferma condanna per quanto avvenuto in Pennsylvania con l'attentato a: nessuno spazio alla violenza. Ed è anche ora che ledi odio e di intolleranza non trovino più cittadinanza nelle nostre democrazie", ha affermato il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Insomma, da un lato la condanna e dall'altro la lezioncina, forse riferita ai suoi alleati? Si spera. Ma c'è anche Beppe Provenzano: "Condanniamo senza riserve la violenza politica ed esprimiamo solidarietà alle vittime.