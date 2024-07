Morto Pietro Pastorini da Quarto Oggiaro alla Lomellina si piange il decano della marcia azzurra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Ha portato l'atletica nelle periferie, in strada, nelle palestre e nelle scuole, oltre ad accompagnare i propri allievi ai vertici mondiali. Ènelle scorse ore, storico e carismatico allenatore, scomparso all'età di 87 anni. Maestro di sport e di vita per tanti ragazzi,tra i tecnici del tacco e punta, sotto la sua guida ha condotto al podio internazionale Michele Didoni, campione del mondo a Goteborg 1995 nella 20 km diad appena ventun anni, e Giovanni Perricelli, argento mondiale50 km nel 1995 dopo il bronzo europeo del 1994, ma nel corsocarriera ha seguito anche Erica Alfridi. Nato il 10 aprile del 1937 a Galliavola, piccolo centro in provincia di Pavia, e cresciuto nella vicina Lomello, si era poi trasferito negli anni Sessanta a Milano dove ha lavorato in Comune, vivendo nel popolare quartiere di