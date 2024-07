Emergenza idrica a Pesaro | il sindaco firma l’ordinanza per limitare il consumo di acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – IlBiancani hato questa mattinaperl’utilizzo dipotabile derivata dal pubblico acquedotto. Non solo. Il Prefetto Emanuela Saveria Greco ha convocato per il 26 luglio gli enti interessati dall’. Il Comune diha risposto all’invito della Regione Marche per ridurre ildell’in questo periodo di siccità. “Gli enti coinvolti devono accelerare i tempi degli interventi per aumentare la capacitàdegli invasi del Furlo, San Lazzaro e Tavernelle. Invasi che necessitano di una pulizia che da tempo richiediamo perché attualmente sono in grado di raccogliere solo il 50 per cento della capacità originaria, in quanto pieni di sedimenti. Lo sfangamento è la soluzione più immediata per poter rispondere alle crisi idriche sempre più frequenti e pressanti e non può attendere i 15 anni previsti dai progetti finora presentati.