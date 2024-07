Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

12 LUGLIO ORE 20.20 PARTIAMO CONE LE AUTOSTRADE PER INFORMARE CHE IL TRAFFICO È FINALMENTE TORNATO REGOLARE SULL'INTERA RETE NELLA RESTANO INVECE DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE/OSTIENSE, IN INTERNA INVECE CODE PER TRAFFICO TRA SUD E APPIA RESTANO ATTIVI I 2 INCIDENTI SULLA COLOMBO DA MEZZO CAMMINO A GIARDINO DI E SULLA PONTINA TRA LA COLOMBO E TOR DE CENCI, RESTANDO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA APRILIA E GENIO CIVILE VERSO LATINA ANCORA TRAFFICATA LA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRA LA PONTINA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO E CODE ANCHE SULL'AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA INFINE, STASERA, A GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO.