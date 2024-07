Tra due anni lascerò questo lavoro Devo pensare alla mia vita perché ho dato tanto alla musica | l’annuncio di Cristiano Malgioglio ma non gli crediamo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024)sta portando in giro per l’Italia il suo nuovo singolo “Fernando” e in occasione di un suo concerto a Roma, rivolto al suo pubblico, ha fatto un annuncio a sorpresa. “Tra dueio. – ha affermato come riporta Il Mattino – È la prima volta che lo dico pubblicamente ma è così: ho bisogno dimiaho dedicatoe sono molto contento per tutto l’affetto che il pubblico mi ha sempre. Tuttoaffetto è molto importante ogni sera quando esco per cantare. Penso che mai nessuno della mia generazione possa vantare il successo che ho io con i ragazzini ma anche con le mamme e, grazie al cielo, avendo la fortuna di lavorare con Carlo Conti a ‘Tale e Quale Show’, le famiglie unite si divertono e mi seguono”.