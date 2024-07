Scambia Zelensky per Putin e Kamala per Trump | Biden nuovo doppio drammatico disastro in mondovisione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Due nuove mostruose gaffe per Joe. La conferenza stampa al termine del vertice Nato che secondo molti commentatori dovrebbe rappresentare il "dentro o fuori" del presidente americano nella corsa alla Casa Bianca delle elezioni di novembre si risolve in un altroautogol mediatico. Pronti via e il leader democratico, presentando l'ucraino Volodymyr, si riferisce a lui come "il presidente" nel gelo generale dei presenti.si corregge dopo un paio di secondi, conche fa buon viso a cattivo gioco e liquida il tutto con una battuta: "Io sono migliore".prosegue e difende strenuamente la sua posizione di candidato: dopo aver definito il summit "un grande successo" e la Nato "più forte di quanto sia mai stata", sottolinea: "Non mi inginocchierò mai a".