Libertas Livorno con Nazzareno Italiano mette un altro tassello per la serie A2

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Unper la prossima stagione in A2 della. La società ha annunciato, infatti, l’arrivo in amaranto di, ala forte di 1,98 metri per 103 chili che nell’ultima stagione ha militato nella Real Sebastiani Rietie? nato il 15 luglio 1991 a Serra San Bruno (Vibo Valentia). Poco piu? che ragazzo si trasferisce in Veneto, prima all’Orfeo Padova e poi al Patavium Petrarca dove conquista una finale nazionale.Nelle stagioni 2008/09 e 2009/10 il salto inC con la Pallacanestro Rovigo, e la convocazione con la nazionale under 20. Nel 2010/11 si trasferisce all’Use Empoli (B dilettantistica) e successivamente agli Angers Sant’Arcangelo (Divisione nazionale A). Nella stagione 2013/14 veste la canotta della Pallacanestro Piacentina con la squale conquista la promozione in A2 Silver, realizzando 9.