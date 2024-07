La tuta spaziale che trasforma l’urina in acqua Gli astronauti possono dire addio al ‘pannolone’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 - La scienza fa un altro passo nella fantascienza con la nuovache ricicla l'urinandola inda bere in solo cinque minuti. Ispirandosi al film 'Dune' i ricercatori della Cornell University, negli Stati Uniti, hanno messo a punto un prototipo del sistema di raccolta e filtraggio dell'urina che potrebbe porre fine a uno dei grandi disagi de molti. La ricerca è stata presentata sulla rivista Frontiers in Space Technology e punta ad essere una delle soluzioni per l'uomo nelle future missioni sulla Luna e su Marte. Coppetta di raccolta in silicone Lacomprende un indumento intimo costituito da più strati di tessuto flessibile che si collega a una coppetta di raccolta in silicone (di forma e dimensione diversa per uomo e donna) da adattare attorno ai genitali.