Jazz sotto le stelle Pietrelcina Festival tanti nomi prestigiosi in cartellone | si parte il 29 luglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa manifestazione ha il contributo della Regione Campania, il patrocinio del Comune di, l’organizzazione della Pro Loco, la direzione artistica di Giovanni Russo, la collaborazione dell’Associazione Guide TuristicheBenevento Samnium e della Consulta Delle Donne del Comune di. Il tema scelto per quest’anno è Tradizioni Innovative ovvero la capacità deldi mantenersi sempre in equilibrio tra tradizione ed innovazione. I concerti, che come sempre saranno gratuiti, si svolgeranno presso il Parco Colesanti e, nel caso di maltempo, presso il Palavetro. Si partirà il 29con Parthenoplay dove la cantante Marina Bruno presenterà una raffinata rivisitazione del grande repertorio della musica napoletana insieme a Daniele Pepe al sax, Pasquale Bardaro al vibrafono, Giuseppe Di Capua al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso e Giuseppe La Pusata alla batteria.