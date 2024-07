Grottaglie capitale della ceramica contemporanea | al via il XXXI Concorso Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoLa rinomata città pugliese di, famosa per la sua antica tradizionee l’affascinante Quartiere delle Ceramiche, si prepara ad ospitare un evento imperdibile per gli amanti dell’arte: ildi”. Domani, 13 luglio, dalle ore 19:30, presso l’atrio del Castello Episcopio, i visitatori potranno immergersi in un’esplosione di colori e forme, ammirando 47 opere straordinarie selezionate tra 211 adesioni provenienti da ogni angolo del globo. Un connubio di culture diverse, espresse attraverso la maestria di artisti contemporanei che hanno plasmato lain capolavori unici e suggestivi. Cina, Giappone, Europa, Israele, Stati Uniti e Sud America: un caleidoscopio di influenze artistiche renderà questoun’esperienza indimenticabile.