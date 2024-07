Ci avevo riprovato ma non ha funzionato | Wanda Nara si separa di nuovo da Mauro Icardi

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 12 luglio 2024) La modella e presentatrice argentinae il calciatoresi sono lasciati, e questa volta sembrerebbe in via definitiva. Ad annunciarlo è stata la stessa, durante un programma televisivo spagnolo, Afternoon. La 37enne ha dichiarato al giornalista di spettacolo Luis Ventura di essereta, aggiungendo che per motivi personali e di salute, “ho provato ancora una volta ma non ha. Presto parlerò pubblicamente dei motivi che mi hanno indotto a prendere questa decisione”., calciatore argentino attaccante del Galatasaray, 31 anni, si sono sposati nel 2014. I due si erano già lasciati una prima volta nel settembre del 2022, per un presunto tradimento dicon la modella Eugenia La China Suarez, per poi tornare insieme nel novembre del 2022, quando hanno affrontato insieme la malattia di lei.