A Milano il tribunale legittima il complottismo contro il potere sionista

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) In una recentissima ordinanza deldiè stato stabilito in sede d’urgenza che addebitare a qualcuno di far parte del” che “lla tutto”, a cominciare dai mezzi di informazione, e di adoperare quelper “coprire il genocidio” (il cosiddetto genocidio del popolo palestinese), è lecito. È di particolare interesse la motivazione che ilha ritenuto di porre a sostegno della propria decisione. L’ordinanza, infatti, spiega che occorre pervenire a quella conseguenza assolutoria perché “l’argomento”, e cioè “illlo da parte dei ‘sionisti’ dei mezzi di informazione”, è “notoriamente oggetto di un acceso dibattito che divide l’opinione pubblica internazionale”. Confidiamo che sia chiaro il perimetro di questo criterio.