Riassunto | Xylem aumenta gli investimenti di venture capital a 50 milioni – l’obiettivo è rimediare alla scarsezza delle risorse idriche e migliorarne la qualità oltre alla decarbonizzazione

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 11 luglio 2024) La strategiaprevedediretti in start-up innovative e importanti partner diWASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–(NYSE: XYL), azienda leader mondiale nel settoretecnologie legate all’acqua, sta espandendo i suoi piani didiimpegnando 50di dollari a supporto di imprese emergenti e fornitori di servizi idrici per far fronte a problemi critici legati al clima quali lae il miglioramento della lorononché lamira ad accelerare la disponibilità di soluzioni in relazione all’acqua per far fronte a questi problemi investendo sia direttamente in start-up che sviluppano tecnologie legate all’acqua che possono avere effetti dirompenti sia in fondi dispecializzati.