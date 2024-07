La Sella sonda anche Rodriguez Ma il play ha contratto con Trapani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) A caccia dei tasselli giusti per completare un roster che può contare già su Berdini, Sperduto, Benvenuti, Alessandrini, Tamani e, appena verrà ufficializzato, Carlos Delfino. Se si esclude il decimo uomo, che sarà un giovane, molto probabilmente locale, all’appello mancano i due Usa e un piccolo che possa alternarsi con Berdini e con la guardia Usa che arriverà. Il nome che sembra coniugare meglio il rapporto qualità-prezzo sembra essere quello di Giovanni Gasparin, ma attenzione alle sorprese, qualora si decidesse di fare un piccolo sacrificio e mettere un po’ di talento in più. Il nome di cui si è parlato negli ultimi giorni è quello del 30enne dominicano Yancarlos, reduce da una promozione in serie A da gregario a(poi in campo tanto nelle finali dopo l’infortunio a Gentile), ma giocatore abituato a ruoli da protagonista da anni in serie A2.