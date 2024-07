Kimono il nuovo singolo della cantautrice è Parafulmini

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024)è ilbranovincitrice13° edizione di X Factor Sofia Tornambene, in arteDa venerdì 12 luglio sarà disponibile in digitale e in radio(Dischi dei Sognatori / distribuito da ADA Music Italy) ilbranovincitrice13° edizione di X Factor Sofia Tornambene, in arte. Suonato e prodotto dalla stessa artista e da Maestro in collaborazione con Marco Rettani, il brano vede protagonista assoluta la voce eterea diquarto estratto delpercorsomarchigiana dopo i precedenti singoli Tempesta, In Ostaggio e Piena di Se.come racconta: “è una potente metaforavita, rappresentata come un’onda con i suoi alti e bassi. Il brano esplora la tensione tra il desiderio di vivere appieno e la pressione sociale verso un’illusoria perfezione.