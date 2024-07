Con il nuovo bonus elettrodomestici 2024 posso comprare anche l’asciugatrice? La risposta non é scontata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 luglio 2024) Untuttodedicato all’acquisto diad alta efficienza energetica. Ma sarà inclusa? La novità è di quelle più attese, perché consentirebbe di risparmiare non poco e se ne sta parlando da diverso tempo. Si tratta di undedicato all’acquisto didi nuova generazione, che fa capo ad una proposta di legge presentata dalla Lega e che si ha intenzione di ‘esaminare’ entro l’estate. Unincentivo per favorire l’acquisto digreen (cityrumors.it)Ma di cosa si tratta, quali sono gli sconti che è possibile ottenere e, domanda questa che si pongono in molti trattandosi di un elettrodomestico sempre più diffuso nelle case degli italiani,potrebbe rientrare nelin questione? Entriamo nel merito dell’agevolazione che andrebbe a coprire il triennio compreso tra il 2023 ed il 2025 e che, dunque, potrebbe essereretroattiva.