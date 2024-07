Caldo da tè verde ad estratti | bibite fai da te contro l’afa promosse dal nutrizionista

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – Tè, acqua con limone, succo di barbabietola o d'uva, frullati con banana e mela,di frutta e verdura, centrifuga di cocomero. Per dissetarsi in questi giorni diintenso via libera allefai da te, in grado di conciliare il bisogno di idratarsi e recuperare sali minerali con il gusto L'articolo, da tèadfai da tedalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .