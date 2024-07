Amadeus Rivoluziona La TV | Il Grande Ritorno Con Identity sul Nove!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 11 luglio 2024)è pronto are la televisione italiana, apportando delle novità sul canale. Ecco su cosa si baserà il suo nuovo quiz-game,, icona della televisione italiana, sbarca sulper condurre uno dei suoi programmi storici: “I Soliti Ignoti”. Il famoso format ritornerà a settembre con il titolo originale “” sul canale Warner Bros Discovery. La conferma è arrivata direttamente da Laura Carafoli, responsabile dei contenuti per il Sud Europa del gruppo statunitense, in un’intervista a La Repubblica. IL PROGRAMMA “I Soliti Ignoti” è un programma che ha iniziato la sua corsa sulla Rai nel 2007, con alcune pause, collocandosi principalmente nella fascia dell’access prime time. Dal 2017 al 2023,è stato il volto fisso della trasmissione.