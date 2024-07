San Giovanni Visite guidate alla mostra di Laetitia Ky in Casa Masaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 – In occasione della“L'ambigua avventura” diKy pressocentro per l'arte contemporanea di San, a cura di Alessandro Romanini, sono attive a luglio le iniziative di mediazione rivolte alle diverse tipologie di pubblico, a cura di MUS.E. Sabato 13, 20, 27 luglio 2024 alle ore 17.30 sono in programma leper adultidedicata all'artista ivoriana che permetterà di approfondire la sua poetica attraverso una selezione di dipinti, sculture e video. Il percorso ci condurrà lungo le potenti immagini diKy, che con la sua pittura viva e l'intreccio scultoreo dei suoi capelli, tecnica depositaria di culture antiche, ci parla di miti arcaici della sua terra, gruppi etnici di appartenenza e di empowerment femminile .