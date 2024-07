Pattinaggio artistico | Daniel Grassl rompe il silenzio! L’azzurro torna sui social dopo dieci mesi di assenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una splendida notizia per tutti gli amanti delitaliano e mondiale.praticamentedito a comunicare suiinfatti ha pubblicato una foto su Instagram nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 9 luglio,ndo così un lunghissimoche ha contraddistinto anche la suadal ghiaccio per tutta la scorsa stagione. L’atleta altoatesino si era autosospeso lo scorso settembre a causa di una intricata questione legata a tre presunti controlli antidoping mancati quando si trovava in Russia alla corte di Eteri Tutberidze. La notizia era arrivata poche orel’annuncio del cambio di guida tecnica. In estate infatti la medaglia d’argento agli Europei 2022 erato in Italia, precisamente a Torino, per cominciare un nuovo progetto insieme ad Edoardo De Bernardis.