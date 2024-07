Nicaragua cristiani perseguitati | il dittatore Ortega mito della sinistra chiude Radio Maria dopo 40 anni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Proseguono, in tutto il mondo, e anche in sudamerica, le persecuzioni ai ddei. Il regime diinha cancellato lo status giuridico di, emittente cattolica che opera nel Paese da oltre 40, e di altre 12 organizzazioni non governative. La misura, annunciata dal ministero degli Interni, si basa su un presunto “mancato rispetto degli obblighi”, tra cui la mancata presentazione dei bilanci e la scadenza del Consiglio di amministrazione. Ile la persecuzione deie diLo scioglimento diMaría (che operava nel Paese da 40), insieme a quello delle altre 12 entità, è stato approvato dal ministro degli Interni, María Amelia Coronel, e pubblicato sul quotidiano ufficiale La Gaceta de