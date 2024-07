Negli ultimi anni il declino economico francese è stato persino peggiore di quello italiano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Spesso non si parla di popoli o ceti o segmenti sociali poveri, ma impoveriti. Il trend conta più del valore assoluto, si può avere in media un tenore di vita superiore adi gran parte della popolazione mondiale, ma se nel tempo o è sceso o è cresciuto meno diche è accaduto in paesi vicini, magari emergenti, la percezione è chiaramente negativa. È qualcosa che conosciamo bene in Italia, dove da decenni siamo immersi in unche si traduce, se non in un calo, perlomeno in una stagnazione dei redditi, che non sono aumentati come l’ottimismo di un tempo prometteva. Non è accaduto solo nel nostro Paese, però, soprattutto se prendiamo in considerazione glipiù recenti. Anche la Francia è stata colpita dalla stessa malattia, e sotto certi aspetti Oltralpe è andata anche peggio.