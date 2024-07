Catania San Berillo Nuovo | colpi di pistola per strada arrestati 4 giovani – VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il 3 luglio, il G.I.P. del Tribunale di, ha emesso un’ordinanza di applicazione di misura custodiale, nei confronti di quattro persone gravemente indiziati, a vario titolo e con differenti profili di responsabilità, dei reati di detenzione, in concorso, di arma da fuoco clandestina con silenziatore inserito, ricettazione, esplosione in luogo abitato did’arma da fuoco e violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale di P.S. I nomi degliLa sparatoria avvenne la sera del 12 dicembre del 2023, in via Piemonte, dove alcune persone avrebbero esploso diversidi, munita di silenziatore, in un luogo abitato, passandosi l’arma da provare di mano in mano La polizia intervenne in via Piemonte – dopo una segnalazione anonima – identificando tre dei quattro indagati:, Ranno e Tiralongo e, nella, tra la vegetazione, vicino a un muretto, i Falchi trovarono unasemiautomatica con la matricola abrasa, con il caricatore, priva di cartucce e con il silenziatore inserito.