Caldo | ordinanza del presidente della Regione Puglia per i lavori edili e del florovivaismo Provvedimento urgente

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il, Michele Emiliano, ha emanato oggi un’per il divieto di attività lavorativa nei cantierie nel settore florovivaistico, in condizioni di esposizione prolungata al sole. “A decorrere dalla data odierna – si legge nell’– e fino al 31 agosto 2024 è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore florovivaistico e nei cantieri, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web www.worklimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.