Una questione di famiglia Solestà ha scelto Lorenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) La nipote dello storico console Emilio Nardinocchi, scomparso nel 2015. Il sestiere di Portanon poteva fare scelta migliore per quanto riguarda la ‘signora’ che indosserà l’abito della dama alla Quintana di sabato sera. Si tratta, appunto, diNardinocchi, 36enne, alla quale è stato affidato il compito di ingentilire e impreziosire il corteo storico gialloblù nell’edizione in notturna. A presentarla, nella sede di via de Berardinis, il caposestiere Attilio Lattanzi e il suo vice Mimì Alfonsi. "è una solestante doc e siamo davvero felici che abbia accettato la nostra proposta di fare la dama – ha spiegato Lattanzi -. Il nonno Emilio è stato un faro per il sestiere, avendoci tramandato i più importanti valori etici e quintanari.