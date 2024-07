LIVE Spagna-Francia 2-1 Europei calcio 2024 in DIRETTA | ultimi scorci del match con i transalpini tutto all’attacco

Leggi tutta la notizia su oasport

81? Imprendibile Barcola sull'esterno, va in percussione e il traversone è deviato: angolo. 80? Barcola sulla sinistra fa danni, serve Theo chiuso ancora una volta. Sarà rimessa per la. 80? Prova a mettere un centravanti vero Deschamps, esce Dembelé ed entra Giroud. 79? De La Fuente ha imparato la lezione del quarto di finale e lascia in campo sia Yamal sia Nico Williams. Forze fresche comunque in campo. 78? Doppio cambio per la: fuori Dani Olmo e Morata, dentro Merino e Oyarzabal. 77? THEO HERNANDEZ! CHE OCCASIONE PER LA! Griezmann crossa sul secondo palo, sponda di Dembelé che crea il panico, difesa spagnola che si addormenta e palla che arriva al terzino del Milan. Tiro con il destro, piede debole,solo all'interno dell'area che prende il volo e finisce in curva.