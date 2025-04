Terzo mandato la Consulta dice no | De Luca fuori futuro incerto anche per Zaia

Terzo mandato per i presidenti di Regione, dichiarando illegittima la norma approvata dalla Regione Campania che avrebbe permesso a Vincenzo De Luca di ricandidarsi per un Terzo mandato consecutivo. La pronuncia, attesa da settimane, avrà effetti immediati e diretti anche sul caso Luca Zaia in Veneto, dove si discuteva la possibilità di una quarta elezione consecutiva.Il nodo normativoLa legge nazionale n. 165 del 2004 fissa il limite di due mandati consecutivi per i presidenti di Regione. Tuttavia, alcune Regioni, come il Veneto e la Campania, hanno recepito la norma con ritardo, cercando di far valere un meccanismo di “azzeramento” del conteggio dei mandati: secondo questa lettura, i mandati precedenti al recepimento non avrebbero dovuto essere conteggiati. Thesocialpost.it - Terzo mandato, la Consulta dice no: De Luca fuori, futuro incerto anche per Zaia Leggi su Thesocialpost.it Con una sentenza netta, la Corte costituzionale ha posto fine alla controversa questione delper i presidenti di Regione, dichiarando illegittima la norma approvata dalla Regione Campania che avrebbe permesso a Vincenzo Dedi ricandidarsi per unconsecutivo. La pronuncia, attesa da settimane, avrà effetti immediati e direttisul casoin Veneto, dove si discuteva la possibilità di una quarta elezione consecutiva.Il nodo normativoLa legge nazionale n. 165 del 2004 fissa il limite di due mandati consecutivi per i presidenti di Regione. Tuttavia, alcune Regioni, come il Veneto e la Campania, hanno recepito la norma con ritardo, cercando di far valere un meccanismo di “azzeramento” del conteggio dei mandati: secondo questa lettura, i mandati precedenti al recepimento non avrebbero dovuto essere conteggiati.

