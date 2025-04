Musica e sociale band Sos sensibilizza sui morti sul lavoro

Musica per il sociale. Una band dedica i propri brani a sensibilizzare, attraverso le note, sull'importanza della sicurezza sul lavoro e a denunciare le morti bianche. Servizio di Francesco Durante

