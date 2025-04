Ponte Stretto Salvini | opera significa 120mila posti di lavoro

Ponte sullo Stretto è opera prioritaria per tutto il paese e si avvicina, a poche settimane, l’apertura dei cantieri. significa 120.000 posti di lavoro diretti e indiretti creati in tutta Italia; significa meno inquinamento, con 200.000 tonnellate di CO2 non emesse nell’aria; significa risparmiare un’ora e mezza in macchina e due ore in treno. E significa dare lavoro a tantissime imprese su tutto il territorio nazionale”. Così il vice premier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, con un video messaggio dopo la decisione del Cdm, che ha approvato l’attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (Iropi) relativi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. (fonte immagine: MIT). L'articolo Ponte Stretto, Salvini: opera significa 120mila posti di lavoro proviene da Ildenaro. Leggi su Ildenaro.it Roma, 9 apr. (askanews) – “Ilsulloprioritaria per tutto il paese e si avvicina, a poche settimane, l’apertura dei cantieri.120.000didiretti e indiretti creati in tutta Italia;meno inquinamento, con 200.000 tonnellate di CO2 non emesse nell’aria;risparmiare un’ora e mezza in macchina e due ore in treno. Edarea tantissime imprese su tutto il territorio nazionale”. Così il vice premier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo, con un video messaggio dopo la decisione del Cdm, che ha approvato l’attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (Iropi) relativi alla realizzazione delsullodi Messina. (fonte immagine: MIT). L'articolodiproviene da Ildenaro.

Ponte Stretto, Salvini: opera significa 120mila posti di lavoro. Salvini, ponte sullo Stretto è opera più monitorata al Mondo. Ponte sullo Stretto: Salvini annuncia l’imminente ok del CIPESS. Ponte, il nuovo annuncio di Salvini: "Al via in estate e nel 2032 lo Stretto si attraverserà in 15 minuti". Ponte sullo Stretto, Salvini: “Progetto presto al Cipess”. Bonelli: “L’opera ha pareri negativi”. Ponte sullo Stretto, Salvini: auspico fine dei no a prescindere. La replica di Bonelli: opera bocciata dalla. Ne parlano su altre fonti

Ponte Stretto, Salvini: opera significa 120mila posti di lavoro - Roma, 9 apr. (askanews) – “Il ponte sullo Stretto è opera prioritaria per tutto il paese e si avvicina, a poche settimane, l’apertura dei cantieri. Significa 120.000 posti di lavoro diretti e indirett ... (askanews.it)

Ponte sullo Stretto, Salvini: poche settimane all’apertura dei cantieri - Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi l’attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI) relativi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera strategic ... (msn.com)

Ponte sullo Stretto: ok dal Cdm ai “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” - Nuovo passo in avanti per l’inizio dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina. Il Consiglio dei Ministri, riunitosi in data odierna, ha approvato l’attestazione dei motivi imperativi di rilevante ... (lasicilia.it)