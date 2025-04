Re Carlo italofilo | la puntata di The Crown che Peter Morgan non ha ancora girato

Carlo e Camilla, e a Montecitorio si respira un'aria royal che mescola fascino e politica. Se gli sceneggiatori di «The Crown» avessero scritto questo episodio, ci saremmo trovati di fronte una scena da incorniciare: Re Carlo, con il suo amore per l'Italia, si prepara a parlare di storia, cultura e diplomazia, mentre Camilla moderna regina della cultura, insofferente al protocollo, si lascia affascinare da ogni angolo della capitale. E non avrebbe potuto essere diversamente, come diceva il grande Alberto Sordi, «Roma è un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi».Se fosse stato Peter Morgan a scrivere il copione, l'ingresso di re Carlo in Parlamento sarebbe stato un equilibrio tra serietà istituzionale e momenti di sottile ironia, come quelli che «The Crown» ci ha insegnato a riconoscere.

Re Carlo italofilo: la puntata di “The Crown” che Peter Morgan non ha (ancora) girato - È il giorno tanto atteso della visita ufficiale di Re Carlo e Camilla, e a Montecitorio si respira un'aria royal che mescola fascino e politica. Se gli ... (thesocialpost.it)

