Nasconde il cadavere della madre nel freezer per due anni per incassare la pensione orrore vicino Cagliari

Nasconde il corpo della madre nel freezer per due anni, la confessione del figlio: “L’ho fatto per la pensione” - Il 55enne sardo Sandro Mallus è accusato di occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps. La 78enne Rosanna Pilloni è morta nel 2022 per cause naturali. L’uomo aveva creato un altarino con la ... (quotidiano.net)

