Trump punta sui negoziati | dazi ridotti al 10% per 75 Paesi ma stretta durissima sulla Cina

Trump ha annunciato una pausa tariffaria di 90 giorni per almeno 75 Paesi, pur introducendo un dazio generale del 10%. Ci sarò però una ragguardevole eccezione: quella della Cina. Il presidente americano ha infatti ulteriormente incrementato le tariffe a Pechino, portandole al 125%.“Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato. A un certo punto, auspicabilmente nel prossimo futuro, la Cina si renderà conto che i tempi in cui si continuava a derubare gli Stati Uniti e altri Paesi non sono più sostenibili né accettabili”, ha scritto il presidente americano su Truth. “Al contrario, dato che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e dell’Ustr, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere commerciali, tariffe doganali, manipolazione valutaria e tariffe non monetarie, e che questi Paesi, su mio forte suggerimento, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, autorizzo una pausa di 90 giorni e una tariffa doganale reciproca sostanzialmente ridotta del 10% durante questo periodo, anch’essa con effetto immediato”, ha aggiunto. Panorama.it - Trump punta sui negoziati: dazi ridotti al 10% per 75 Paesi, ma stretta durissima sulla Cina Leggi su Panorama.it E’ arrivata una svolta da Washington. Donaldha annunciato una pausa tariffaria di 90 giorni per almeno 75, pur introducendo uno generale del 10%. Ci sarò però una ragguardevole eccezione: quella della Cina. Il presidente americano ha infatti ulteriormente incrementato le tariffe a Pechino, portandole al 125%.“Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato. A un certo punto, auspicabilmente nel prossimo futuro, la Cina si renderà conto che i tempi in cui si continuava a derubare gli Stati Uniti e altrinon sono più sostenibili né accettabili”, ha scritto il presidente americano su Truth. “Al contrario, dato che oltre 75hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e dell’Ustr, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere commerciali, tariffe doganali, manipolazione valutaria e tariffe non monetarie, e che questi, su mio forte suggerimento, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, autorizzo una pausa di 90 giorni e una tariffa doganale reciproca sostanzialmente ridotta del 10% durante questo periodo, anch’essa con effetto immediato”, ha aggiunto.

