LIVE Novara-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | le venete vincono il primo set ai vantaggi 26-28

26-28 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Faaaaaaaaaaaaaaaaaahr, chiude con tanta fortuna Conegliano con la centrale che al servizio colpisce il nastro e il pallone cade nel campo avversario26-27 Diagonale di Haak da zona 2, a terra al secondo tentativo26-26 Diagonale vincente di Ishikawa da zona 425-26 primo tempo di Fahr25-25 Mano out Tolok da zona 424-25 Il pallonetto di Gabi da zona 4 a chiudere un lungo scambio24-24 Tolok, neanche a dirlo, vincente in diagonale da seconda linea23-24 Errore al servizio Novara23-23 Mano out di Alsmeier da zona 422-23 Out Tolok in diagonale da seconda linea22-22 Diagonale di Haak da seconda linea22-21 Errore al servizio Novara22-20 Vincente Tolok in parallela da seconda linea21-20 Errore Novara21-19 Pallonetto vincente di Zhu da zona 421-18 Errore al servizio Conegliano20-18 primo tempo Fahr20-17 Parallela di Tolok, è lei contro Conegliano19-17 primo tempo Fahr19-16 Mano out Tolok da zona 418-16 primo tempo Fahr18-15 Parallela stratosferica di Tolok da seconda linea17-15 Errore al servizio Novara17-14 Mano out Tolok da seconda linea16-14 Muroooooooooooooooooooo Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii16-13 Mano out Zhu da zona 416-12 La diagonale stretta di Ishikawa da zona 4 con l'aiuto del nastro15-12 Miracolo di Wolosz e primo tempo di Chirichella15-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Tolooooooooooooooook14-11 Errore al servizio Conegliano13-11 Vincente il primo tempo di Fahr13-10 Tocco vincente di Ishikawa da zona 412-10 Errore al servizio Novara12-9 Muroooooooooooooooooo Alsmeieeeeeeeeeeeeeeeeeeer11-9 La slash di Fahr11-8 Pallonetto vincente di Gabi da zona 411-7 Murooooooooooooooooooooooo Bonifaciooooooooooooooooooooo10-7 Mano out Alsmeier da zona 49-7 Parallela di Tolok da seconda linea8-7 Diagonale di Gabi da zona 48-6 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 47-6 La parallela di Alsmeier da zona 46-6 Parallela vincente di Zhu da zona 46-5 Errore al servizio Conegliano5-5 Errore al servizio Novara5-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Toloooooooooooooooooooook4-4 Imvasione Conegliano3-4 Vincente Tolok da seconda linea2-4 Errore di Zhu da zona 41-2 Mano out di Tolok da zona 20-2 Muroooooooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaak0-1 Attacco di Haak da zona 2

