Lotta Europei Bratislava 2025 | Rinaldi in finale per il bronzo in corsa anche Russo

Europei di Lotta 2025, di scena in Slovacchia a Bratislava. Giorno di gare positivo per i colori azzurri, dal momento che Enrica Rinaldi ha conquistato l’accesso alla finale per il terzo posto nella categoria 76 kg; l’azzurra si giocherà la medaglia di bronzo nella giornata di domani contro l’austriaca Martina Kuenz. Rinaldi ha aperto le danze con una bella vittoria sulla bulgara Vanesa Georgieva, sulla quale si è imposta con un netto 4-0. Approdata ai quarti, si è poi dovuta arrendere alla forte turca Yasemin Adar Yigit, pluricampionessa europea e mondiale e medagliata olimpica. A dimostrazione del suo valore, la turca ha centrato l’accesso in finale, permettendo così il ripescaggio della Lottatrice italiana. Per la romagnola classe ’98 c’è dunque l’occasione di salire ancora una volta sul podio europeo. Leggi su Sportface.it Terza giornata ai Campionatidi, di scena in Slovacchia a. Giorno di gare positivo per i colori azzurri, dal momento che Enricaha conquistato l’accesso allaper il terzo posto nella categoria 76 kg; l’azzurra si giocherà la medaglia dinella giornata di domani contro l’austriaca Martina Kuenz.ha aperto le danze con una bella vittoria sulla bulgara Vanesa Georgieva, sulla quale si è imposta con un netto 4-0. Approdata ai quarti, si è poi dovuta arrendere alla forte turca Yasemin Adar Yigit, pluricampionessa europea e mondiale e medagliata olimpica. A dimostrazione del suo valore, la turca ha centrato l’accesso in, permettendo così il ripescaggio dellatrice italiana. Per la romagnola classe ’98 c’è dunque l’occasione di salire ancora una volta sul podio europeo.

