Notizieaudaci.it - Rudy e Alice fanno pace: l’abbraccio che emoziona i fan de I Cesaroni

Niccolò Centioni e Micol Olivieri si riavvicinano: ‘fatta’ dopo anni di silenzi e tensioniLa magia de Iha colpito ancora, ma stavolta fuori dal set. A distanza di anni dalla fine della celebre serie, Niccolò Centioni e Micol Olivieri, interpreti dei fratellastri, si sono finalmente riappacificati, mettendo da parte rancori e incomprensioni che avevano segnato il loro rapporto.Il loro inatteso incontro è avvenuto in un’occasione ferale e carica di emozione, ovvero durante l’ultimo saluto ad Antonello Fassari, il mitico “Zio Cesare”, recentemente scomparso. Ma se la cerimonia è stata un momento di commozione per tutti i fan, la riconciliazione tra Niccolò e Micol ha acceso la speranza in chi sogna un ritorno della serie — o almeno, di rivedere i due di nuovo complici, come un tempo.